«Мне есть, что сказать»: Анна Седокова осудила попутчиков за «плохую» обувь

Что такого не понравилось певице?

Певица Анна Седокова по дороге в Санкт-Петербург осудила других пассажиров поезда за их «некрасивую» обувь. Свое мнение исполнительница выразила в личном блоге.

Instagram* / annasedokova

В Северную столицу она отправила на «Сапсане», где в первом классе ее поразила одежда остальных людей, а именно мужчин. В особенности то, что у них на ногах.

«Мне есть, что сказать! Нет ничего хуже, чем мужчина в плохой обуви. На дворе 2024 год. Первый вагон. Человек едет в мокасинах (я гуглила это слово, да). Человек едет в „изиках“. Человек в первом вагоне едет в „адидасах“ промышленных и носочках-следочках», — ужаснулась Седокова.

Она предложила выпустить гайд для мужчин, чтобы они знали, какая обувь, по мнению певицы, у них должна быть. Также она считает недопустимым носить сандалии. Но тогда что можно надевать, Седокова не уточнила.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица Анна Седокова намекнула подписчикам, что рассталась с супругом Янисом Тиммой.

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