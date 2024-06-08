Актер Алексей Чадов станет отцом во второй раз

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 49 0

Его супруга опубликовала видео с заметно округлившемся животом.

Актер Алексей Чадов станет отцом во второй раз

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Актер театра и кино Андрей Чадов станет отцом во второй раз. Его избранница модель Лейсан Галимова в своих социальных сетях опубликовала кадры с заметно округлившимся животом. Соответствующее видео можно увидеть в материале StarHit.

Лейсан не стала комментировать публикацию и оставила лишь эмодзи в виде сердца. Фолловеры сразу же принялись поздравлять влюбленных с пополнением в семье.

«Какое счастье, поздравляю! Очень импонируете»;

«Поздравляю! Легкой беременности, вы прекрасна!» — написали комментаторы.

К слову, первый сын Алексея родился в 2014 году в браке с актрисой Агнией Дитковските. Артист ни раз признавался, что старается уделять десятилетнему Федору как можно больше времени.

Алексей Чадов и Лейсан Галимова поженились в 2023 году. До этого пара не сильно афишировала свои отношения. Более того, когда-то актер уверял публику, что не будет связывать себя узами брака еще раз. Артист отмечал, что в молодой жене его привлекают, в первую очередь, не внешность, а ум, эрудиция и образованность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Утяшева отреагировала на слухи о разводе с Волей.

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