Где обручальное кольцо? Утяшева отреагировала на слухи о разводе с Волей

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 29 0

Ляйсан Утяшева опровергла слухи о разводе с Павлом Волей

Где обручальное кольцо? Утяшева отреагировала на слухи о разводе с Волей

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Пара находится в браке с 2012 года.

Телеведущая Ляйсан Утяшева опровергла слухи о том, что ее брак с комиком Павлов Волей находится под угрозой. Поклонники одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса заподозрили разлад в их отношениях. Они перестали замечать между ними былую страсть и видеть совместные милые ролики.

Еще недавно знаменитость опубликовала фото в купальнике, но фанатов привлекла не ее фигура, а отсутствие на безымянном пальце правой руки обручального кольца.

После этого Утяшева опровергла все слухи о расставании выходом на сцену уже с обручальным кольцом на пальце. Звезда продемонстрировала руку с украшением, явно не пытаясь его скрыть. По всей видимости, она периодически снимает кольцо из-за неудобства, а не из-за конфликта в семье.

Ляйсан и Павел воспитывают двоих детей: Роберта и Софию. Пара регулярно публикует снимки любимых чад.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алсу и Нюша практически одновременно подали иски о расторжении браков.

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