Где обручальное кольцо? Утяшева отреагировала на слухи о разводе с Волей
Ляйсан Утяшева опровергла слухи о разводе с Павлом Волей
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
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Пара находится в браке с 2012 года.
Телеведущая Ляйсан Утяшева опровергла слухи о том, что ее брак с комиком Павлов Волей находится под угрозой. Поклонники одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса заподозрили разлад в их отношениях. Они перестали замечать между ними былую страсть и видеть совместные милые ролики.
Еще недавно знаменитость опубликовала фото в купальнике, но фанатов привлекла не ее фигура, а отсутствие на безымянном пальце правой руки обручального кольца.
После этого Утяшева опровергла все слухи о расставании выходом на сцену уже с обручальным кольцом на пальце. Звезда продемонстрировала руку с украшением, явно не пытаясь его скрыть. По всей видимости, она периодически снимает кольцо из-за неудобства, а не из-за конфликта в семье.
Ляйсан и Павел воспитывают двоих детей: Роберта и Софию. Пара регулярно публикует снимки любимых чад.
Ранее 5-tv.ru писал, что Алсу и Нюша практически одновременно подали иски о расторжении браков.
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