«Строки были пророческими»: как Паршута предрекла себе грустные перемены в любви

Неужели знаменитость сама навлекла на себя череду неприятностей?

Российская певица Юлия Паршута в эксклюзивном комментарии корреспонденту 5-tv.ru рассказала, что текст ее нового трека «Кришна» стал пророческим. По словам знаменитости, релиз песни совпал с грустными событиями в ее личной жизни.

«Когда я ее выпустила, в моей жизни случились перемены, немножко грустные, в личной жизни. И потом я поняла, о чем я написала. То есть строки были пророческими», — рассказала Юлия Паршута.

Она добавила, что переживает непростые эмоции в связи с переменами до сих пор. Певица призналась, что справиться с такими эмоциями ей помогает поиск внутренней опоры и друзья рядом. Также источником сил и вдохновения для Паршуты остаются концерты, написание песен.

«Я понимаю, что все быстро не пройдет, и излечиваюсь день за днем», — добавила Юлия Паршута.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возлюбленный разбил сердце Юлии Паршуте.