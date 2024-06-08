«Строки были пророческими»: как Паршута предрекла себе грустные перемены в любви

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 47 0

Резил новой песни Паршуты совпал с трудностями в личной жизни певицы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Неужели знаменитость сама навлекла на себя череду неприятностей?

Российская певица Юлия Паршута в эксклюзивном комментарии корреспонденту 5-tv.ru рассказала, что текст ее нового трека «Кришна» стал пророческим. По словам знаменитости, релиз песни совпал с грустными событиями в ее личной жизни.

«Когда я ее выпустила, в моей жизни случились перемены, немножко грустные, в личной жизни. И потом я поняла, о чем я написала. То есть строки были пророческими», — рассказала Юлия Паршута.

Она добавила, что переживает непростые эмоции в связи с переменами до сих пор. Певица призналась, что справиться с такими эмоциями ей помогает поиск внутренней опоры и друзья рядом. Также источником сил и вдохновения для Паршуты остаются концерты, написание песен.

«Я понимаю, что все быстро не пройдет, и излечиваюсь день за днем», — добавила Юлия Паршута.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что возлюбленный разбил сердце Юлии Паршуте.

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