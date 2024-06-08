Разные механизмы: почему РФ и ЕС не могут договориться по ситуации на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 160 0

Политолог Денисов: у РФ и ЕС разные механизмы решения конфликта на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Политолог объяснил значение слов Шольца о том, что «Украина не даст себя поставить на колени».

Россия и страны Евросоюза по-разному видят механизмы урегулирования конфликта на Украине. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов, комментируя слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что «Украина не даст поставить себя на колени».

«Закономерное, совершенно логичное заявление, которое мы видим на протяжении последних 2,5 лет. Они (западные политики — Прим. ред.) последовательны и не меняются. Другое дело, что в нашем понимании конфликт может быть урегулирован по тем критериям, которые мы видим. В частности, отказ от поддержки Украины (другими странами — Прим. ред.)», — объяснил Денисов.

При этом в Европе, добавил эксперт, видят механизмы решения конфликта в продолжении боевых действий и ужесточении антироссийских санкций.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на днях заявила, что Запад не стремится к миру — ни Вашингтон, ни Лондон, ни «коллективный» Брюссель.

Именно поэтому те страны, которые пытаются действительно урегулировать украинский вопрос, постоянно сталкиваются с «циничным отношением» со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского, подчеркнула дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств на полях ПМЭФ призвал Запад не мешать возможному мирному процессу по Украине.

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Разные механизмы: почему РФ и ЕС не могут договориться по ситуации на Украине

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