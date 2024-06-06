Путин призвал не мешать возможному мирному процессу по Украине

Чем скорее Запада перестанет поставлять Незалежной оружие, тем скорее закончатся боевые действия.
Фото, видео: Карпухин Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
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Президент России Владимир Путин призвал Запад не мешать возможному мирному процессу по Украине. Об этом глава государства заявил во время встречи с главами мировых информационных агентств на полях ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум).
«Если вы хотите прекратить боевые действия на Украине, перестаньте поставлять оружие, и эти действия прекратятся в течение двух, максимум трех месяцев», — заявил Владимир Путин.
Он отметил, что достигнутые в 2022 году в Стамбуле договоренности устраивали Москву и Киев. Причем обе стороны уже поставили свои подписи. Однако еще на тот момент британский премьер Борис Джонсон сорвал переговоры России и Украины, призвав Незалежную победить РФ стратегически.
«У меня риторический вопрос: а зачем надо было мешать нам с Украиной подписать этот договор? Могу только предположить, что кому-то хотелось добиться тех целей, которые они ставили перед собой на российском направлении своей внешней политики, а именно — подвести дело к разрушению Россию, к тому, чтобы любой ценой добиться стратегического ее поражения и так далее, и так далее», — сказал лидер России.
В марте 2022 года между Киевом и Москвой состоялись мирные переговоры в Стамбуле. Стороны пришли к согласию и даже поставили свои подписи на документе. Однако позже Украина призналась, что под уговорами Бориса Джонсона они решили не реализовать условия договора. При этом сам британский министр отрицает свое вмешательство в дела Москвы и Киева. Но он признал, что действительно был озабочен потенциальными соглашениями между странами.
Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако лидер Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин заявил о прямом участии Запада в войне против РФ.
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