В Закарпатье мобилизовали мужчину, приехавшего на отдых с двумя детьми

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 30 0

Его задержали сразу на выходе из вагона поезда и отправили на медкомиссию.

В Закарпатье мобилизовали мужчину, приехавшего на отдых с двумя детьми

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Pakhomenko

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В Закарпатской области Украины на вокзале мобилизовали мужчину, приехавшего на отдых в село Солотвино со своей семьей. Данный населенный пункт граничит с Румынией. Об этом в Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua».

Мужчина отправился на отдых с семьей — женой, тещей, двумя дочерями и племянницей. Жена мобилизованного сообщила, что ее супруга задержали после выхода из поезда, обосновывая это его «пребыванием в пятикилометровой приграничной зоне без должного документа».

Его задержали на несколько часов в пограничном пункте и в результате направили в Хустский территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), не пустив туда адвоката.

Мужчину заставили быстро пройти медкомиссию и подписать заключение врачей, угрожая ему. Супруга задержанного также рассказала, что на глазах ее мужа избивали еще одного военнообязанного. Кроме того, всех мобилизованных держали в подвале.

Известно, что сейчас мужчина пребывает в одном из учебных центров Одессы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд на Украине впервые назначил максимальный срок уклонисту от мобилизации.

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