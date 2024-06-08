В Закарпатье мобилизовали мужчину, приехавшего на отдых с двумя детьми

В Закарпатской области Украины на вокзале мобилизовали мужчину, приехавшего на отдых в село Солотвино со своей семьей. Данный населенный пункт граничит с Румынией. Об этом в Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua».

Мужчина отправился на отдых с семьей — женой, тещей, двумя дочерями и племянницей. Жена мобилизованного сообщила, что ее супруга задержали после выхода из поезда, обосновывая это его «пребыванием в пятикилометровой приграничной зоне без должного документа».

Его задержали на несколько часов в пограничном пункте и в результате направили в Хустский территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), не пустив туда адвоката.

Мужчину заставили быстро пройти медкомиссию и подписать заключение врачей, угрожая ему. Супруга задержанного также рассказала, что на глазах ее мужа избивали еще одного военнообязанного. Кроме того, всех мобилизованных держали в подвале.

Известно, что сейчас мужчина пребывает в одном из учебных центров Одессы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд на Украине впервые назначил максимальный срок уклонисту от мобилизации.