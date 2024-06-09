Казанова узнала о беременности перед поездкой в Индию: «Запаслась лекарствами и молитвой»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 143 0

Сати Казанова рассказала, как беременной поехала в Индию

Казанова узнала о беременности перед поездкой в Индию: «Запаслась лекарствами и молитвой»

Фото: Клементьева Елизавета / ТАСС

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Долгожданная радостная новость совпала с планами, которые знаменитость не могла отменить.

Певица Сати Казанова узнала о беременности перед поездкой в Индию, что едва не нарушило все ее планы. Об этом 41-летняя звезда рассказала подписчикам в соцсети.

По словам Казановой, она мечтала о ребенке много лет, обращалась к «высшим силам», и чудо, наконец, свершилось.

«В первый месяц беременности я уже чувствовала какую-то другую энергию в себе, но не могла объяснить, в чем причина», — призналась певица.

Однако долгожданная радостная новость совпала с планами поездки Казановой в Индию, которую она, будучи организатором паломнического тура, не могла отменить.

«Я не могла не ехать. Паломничество — это не коммерческая, а благотворительная история. Я могла подвести множество людей», — пояснила певица.

При этом она осознавала все риски ехать беременной в страну, которую называют одной из самых грязных. В итоге Казанова все же решилась на поездку, но перед этим связалась с гинекологом, быстро сдала анализы и подготовилась к поездке.

«Запаслась лекарствами, непоколебимой верой и молитвой», — написала певица.

Уже в Индии Казанову «настиг» токсикоз, который основательно испортил впечатления от поездки: певицу стало раздражать буквально все — запахи, звуки, краски. А на индийскую еду, по ее словам, она не может смотреть до сих пор.

«Надеюсь, это скоро пройдет. Некоторые участницы группы догадались о моем положении, но я упорно держалась огурцом. Хотя цвета огурца я была всю поездку», — с юмором призналась Казанова.

При этом она ничуть не жалеет о том, что решилась на поездку, будучи в положении. Знаменитость считает, что все предопределено свыше, а, значит, ей суждено было оказаться в святых местах Индии в самом начале беременности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сати Казанова поделилась радостной новостью о беременности.

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