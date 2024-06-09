Клаудия Таннер отреагировала на разрешение Запада бить по целям на российских территориях.

Своим разрешением атаковать цели на территории России Вооруженным силам Украины (ВСУ) США, Франция и Германия пересекли красную черту. Об этом заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью газете Die Presse.

«Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину», — отметила она.

Кроме того, она ответила на вопрос о праве Украины на удары по РФ для эффективной защиты. По ее словам, не австрийским политикам об этом рассуждать и, тем более, не им лезть в ситуацию и указывать киевской власти, что ей делать.

«Как нейтральное в военном отношении государство, мы не вправе судить», — ответила Таннер.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными целями стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

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