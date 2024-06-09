Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

В Николаеве прогремел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена сразу в четырех областях Украины: Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской.

В Минобороны РФ информацию о нанесении ударов по объектам на территории Незалежной пока не сообщали.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

ВС РФ после начала спецоперации начали наносить удары высокоточным оружием исключительно по объектам военной и критической инфраструктуры Украины. Как отмечали в Москве, это стало ответом на террористические атаки Киева на российские территории, в том числе на теракт на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему РФ и ЕС не могут договориться по ситуации на Украине.