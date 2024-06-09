В Якутии школьник поджег шестилетнего ребенка на детской площадке

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 115 0

Что побудило несовершеннолетнего на такой жестокий поступок?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Harald Theissen; 5-tv.ru

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На детской площадке в Якутии школьник поджег шестилетнего ребенка. Пострадавший получил ожоги 25% поверхности тела. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в селе Намцы. По словам матери потерпевшего, ее сын вышел погулять на улицу. Через некоторое время она услышала его плач и выглянула в окно. Увидев, что его охватило пламя, она тут же выбежала из дома и начала срывать с него одежду.

Малолетний поджигатель во всем сознался, но причиной своего поступка назвал то, что якобы потерпевший показал ему средний палец. Однако версия пострадавшего отличается от слов школьника. По его словам, тот сам подошел с зажигалкой и сказал, что «сделает из него шашлык».

Семья школьника перевела матери ребенка 20 тысяч рублей, но возмещать весь курс лечения отказалась. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что как потерявшиеся дети выживали в лесу в Свердловской области.

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