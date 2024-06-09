Над Белгородской областью уничтожили ракету «Нептун» и два беспилотника
О пресечении попытки атаки киевского режима сообщили в Минобороны страны.
Фото: © РИА Новости / Стрингер
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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью одну управляемую ракету «Нептун» и два беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны страны.
Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена в период с 09:30 до 10:30 по московскому времени.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
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