Три шага: какие упражнения помогут снять напряжение в ногах после прогулки

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 15 0

Остеопат Симкин дал три главных совета для снятия напряжения с уставших ног

Три шага: какие упражнения помогут снять напряжение в ногах после прогулки

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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Что делать при усталости после прогулки?

Длительные пешие прогулки могут подарить летом не только приятные впечатления, но и спровоцировать в ногах болезненные ощущения. Врач-остеопат Дмитрий Симкин рассказал, какие упражнения могут вернуть стопам тонус и легкость.

Вызвать тяжесть в ногах после прогулки могут ряд факторов. Например, нарушение баланса тела после травм из-за натяжения фасциальных тканей или изменения в траектории биомеханики суставов. Источник может крыться в разных проблемах, уточнил специалист в беседе с порталом «Dоктор Питер». Дмитрий Симкин рекомендует три главных упражнения, которые помогут снять неприятные ощущения.

Вращение

Многие выполняли это упражнение еще в школе. Необходимо из положения стоя вытянуть ногу и вращать стопой по десять раз сначала в одну сторону, затем – в другую. По словам остеопата, такое упражнение может снять напряжение с голеностопного сустава.

Тянуть носок на себя

Напряжение от ходьбы накапливается не только в стопах, но и в других частях ноги. Чтобы избавиться от усталости, врач советует, вновь из положения стоя, поднять вперед одну ногу и постараться потянуть носок стопы на себя. Важно делать это аккуратно, чтобы не травмировать мышцы. Так можно избавиться от напряжения в голенях.

Тянуть носок от себя

Чтобы слегка расслабить переднюю поверхность голени, доктор советует делать аналогичное упражнение, только тянуть носок не на себя, а в противоположную сторону. Его можно также выполнять из положения сидя и задействовать таким образом две ноги сразу.

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