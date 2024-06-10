Можно и в спортзал, и даже в баню: флеболог об ограничениях при варикозе

Парадокс — из-за проблем с венами многие избегают нагрузок, в то время как именно они необходимы организму.

Варикоз, варикозное расширение вен, варикозная болезнь — все это названия одной проблемы, которая внешне выражается в сине-красном «рисунке» на ногах, узлами и уплотнениями, ощущением тяжести, отеках и прочих неприятностях. Как рассказал 5-tv.ru Арсен Кочарян, флеболог и сердечно-сосудистый хирург высшей категории, этот недуг беспокоит сегодня около 30% взрослого населения России, при этом о нем ходит множество мифов.

Откуда берутся мифы о варикозе

Это связано с тем, что медицина долгое время не давала точного ответа на вопрос о происхождении варикоза. И только в последние 20 лет благодаря технологиям ультразвуковой диагностики, компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) стало возможно определить причины возникновения болезни в каждом конкретном случае. История развития лазерных технологий также сделала огромный рывок в плане перспектив выздоровления пациентов.

Уже нет необходимости в трудоемких и длительных операциях, кровопотере, тяжелой реабилитации — все процедуры выполняются быстро и амбулаторно. Так называемая офисная хирургия, не требующая госпитализации: пришел в кабинет, прошел процедуру, а затем отправился домой жить обычной жизнью.

Как объяснил доктор Кочарян, варикозная болезнь — это патология, при которой ломается клапанный аппарат подкожных второстепенных вен. Здоровые вены должны поднимать кровь вверх, к сердцу. Больная варикозом вена не справляется с этой задачей, потому что не работают клапаны, выполняющие роль ступенек. В результате кровь движется в обратном направлении, вызывая застой и расширение вен, потому что отработанный объем крови, который не ушел к сердцу, остается в ноге.

Можно ли заниматься спортом при варикозе

Одна из причин развития варикозной болезни — малоподвижный образ жизни и нерациональные нагрузки. Так или иначе беречь ноги от тренировок не нужно. Наоборот, именно движение помогает «разгонять кровь». Поэтому большинству пациентов занятия спортом разрешены без ограничений. Исключения касаются контактных видов спорта, при которых есть риск травматизации вен и развитием тромбофлебита. То есть не сам спорт вреден, а риск контакта с повреждением вен.

«Само заболевание то как раз любит спорт. Потому что когда вы тренируетесь, у вас активно работает мышечный аппарат. Это приводит к тому, что кровь активнее качается с нижних конечностей к сердцу. Соответственно, кровоснабжение улучшается, отток крови улучшается, и мышечный тонус позволяет венам активнее работать. В то время как наоборот, когда вы долгое время сидите или стоите и минимально двигаетесь, у вас увеличивается застой за счет снижения тонуса в мышцах и повышения венозного давления», — подчеркнул Кочарян.

Врач, скорее всего, порекомендует игровые виды спорта и кардионагрузки, но есть у такого совета и минус — во время тренировок варикозные узлы могут визуально увеличиться. Это не значит, что недуг усугубился, дело исключительно в притоке крови к ногам. Внешне выглядит не очень здорово, зато скрытые от глаз глубокие вены в это время чувствуют себя лучше, так как активизируется кровообращение, а это снижает риск развития тромбов. Так что не всегда выраженные признаки болезни говорят об ухудшении.

Болезнь требует лечения, а не компромиссов

По словам флеболога, нет доказательств вреда силовых нагрузок, однако с разного рода рывковыми упражнениями и поднятием тяжестей лучше быть осторожнее. Скачки и прыжки со штангой и гирями могут привести к нежелательным последствиям. Однако вместо значительных или незначительных ограничений доктор настоятельно советует лечение. Да, кратковременные усилия в спортивном зале не запрещены, и они куда менее опасны, чем, например, беременность при варикозе. Но от проблемы не избавят.

«Проще вариант — пойти к специалисту, вылечить свою больную вену, убрать варикоз и спокойно заниматься полноценно спортом… Каким только спортом люди не занимаются, оперируются и через две-три недели полностью возвращаются к тренировкам. Здесь самое важное — понять для себя, что нужно вылечить болезнь, а после этого уже смело заниматься спортом. Но если у вас есть болезнь, это не ограничение к занятиям спортом», — пояснил Кочарян.

Кроме того, добавил флеболог, людям с варикозом можно посещать бани и сауны, если только болезнь еще не привела к образованию трофических язв. В любом случае свои желания и необходимую терапию необходимо обсуждать с врачом. Правильный подход таков: важно провести корректную диагностику, выявить сопутствующие недуги, начать лечение. И обсудить допустимые нагрузки в конкретном случае.

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