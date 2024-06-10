«Моих двух друзей унесло»: очевидец трагедии с Maserati под Можайском

Свидетели страшной аварии, в ходе которой водитель Maserati сбил детей, вспоминают, как это было.

В Можайске задержали водителя спорткара, который сбил детей прямо на автобусной остановке. Он мчался по дороге со скоростью под 200 километров в час и на полном ходу влетел в ребят — в результате один из них погиб на месте, второй — в тяжелом состоянии в реанимации. Выяснилось, что лихач и ранее пренебрегал всеми правилами скоростного режима — его соцсети буквально полнятся хвастливыми постами о гонках по проезжей части! Корреспондент «Известий» Владислав Харченко — с последними подробностями.

28-й километр автодороги «Уваровка — Можайск». Именно здесь 27-летний водитель желтого Maserati, некий Сергей Иванов, на высокой скорости влетел в остановку и сбил двоих детей.

«Один, 2011-го года рождения, погиб на месте, а другой, 2014-го года рождения, госпитализирован с травмами в Можайскую ЦРБ», — доложил Роман Хавкин, врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Можайскому городскому округу.

Местные жители отмечают, что двигался он со скоростью больше 200 километров в час.

По этой дороге и ехал водитель жёлтой Maserati, его не смутило даже то, что здесь есть нерегулируемый пешеходный переход. Тормозной путь — примерно 70 метров, территория оцеплена. Остановку, где были ребята, вырвало из бетона, сплющило и отбросило на несколько метров. От удара машина не остановилась, ее пронесло ещё несколько сотен метров.

Отсюда до остановки примерно 200 метров, водитель сбил фонарный столб, от него остались только керамические конструкции на проводах, а повсюду разбросаны фрагменты от автомобиля — фары и обшивка от кузова.

Несмотря на серьезные повреждения спорткара, водитель и пассажир остались живы.

«Они были пьяные. Пахло очень сильно из машины, один был невменяемый. Подъехала Audi и пыталась их увезти, но так как подъехали уже и другие небезразличные машины, их как-то сдержали», — рассказывает Евгения, одна из очевидцев аварии.

Вероятно, те же самые друзья, позже на территории Следственного комитета пытались что-то узнать у нашей съемочной группы, задавая, порой, странные вопросы: «Вы кого ждете, вы чьи друзья? Вы представились как?»

В одной из социальных сетей Иванова таких видео десятки — на спидометре скорость всегда выше 200 километров в час. Видео сопровождается пафосной музыкой.

На кадрах видно, как Иванов и его товарищ пересекают сплошную и на высокой скорости проносятся мимо других автомобилей. Всего через пару километров и случилась эта страшная авария, в которой случайно уцелел Саша. Они с товарищами услышали рев мотора и остановились посмотреть на красивую иномарку.

«Я услышал, как она быстро едет. Я говорю, смотрите, какая там машина красивая. А там у нас кочки маленькие, она начала то ли тормозить, то ли я не знаю, что, и у нее начала подпрыгивать задняя часть. Машину занесло и она прям по тротуару прочертила колесами, там даже след остался — и моих двух друзей унесло», — рассказывает Александр Котолевский, очевидец аварии.

Уже сегодня Иванова ждет суд, где ему изберут меру пресечения. Ближайшие два месяца, он, скорее всего, проведет за решеткой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварийной посадке самолета Piper в Подмосковье.