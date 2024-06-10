Очередное шоу не за горами: почему третий брак Харламова называют фиктивным

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 23 0

Брак Гарика Харламова и Катерины Ковальчук в сети называют фиктивным

Очередное шоу не за горами: почему третий брак Харламова называют фиктивным

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Юморист и его избранница Катерина Ковальчук официально стали мужем и женой.

Поклонники не верят, что свадьба юмориста Гарика Харламова и актрисы Катерины Ковальчук стала просто ожидаемым шагом двух влюбленных людей. В сети развернулись дебаты относительно искренности чувств молодоженов. Звезды опубликовали в соцсетях фотографии, сделанные у ЗАГСа, но далеко не все комментаторы бросились осыпать их поздравлениями. 

Харламов так часто и много шутил о своих двух разводах, что третьей свадьбы от него уже никто не ожидал. Кроме того, незадолго до известия о помолвке в шоу «Натальная карта» он и вовсе заявлял, что ни с кем не встречается. Да и на публике пара не появлялась долгое время. В итоге качели изрядно надоели зрителям, и они бросили искать логику в поступках Гарика.

Самые циничные фолловеры уверены, что о всепоглощающей любви речи не идет. Для них очевидно — коллеги по сериалу «Гусар» развернули очередную пиар-кампанию. И все будоражащие массы новости направлены лишь на упоминания в прессе и качественную подготовку к премьере второго сезона. Некоторые даже полагают, что сразу после нее голубки разбегутся.

«Брак сроком до премьеры второго „Гусара“»;

«Кстати, я так и не дождалась продолжения, оно вообще вышло, подскажите, кто смотрел?!»

«Зачем он каждый раз женится?»

«Теперь главное для невесты — аккуратнее относиться к выбору ролей».

«Хоть и фиктивный, а все равно приятно», — пишут комментаторы.

О фиктивности пользователи сети говорят и потому что Харламов, возможно, уже не такой завидный жених, как может показаться. Да, у него шикарный дом под Москвой, но уже не весь — после второго развода. У него есть дочь от Кристины Асмус (с которой все время сравнивают Ковальчук), с экс-супругой отношения спорные и даже, пожалуй, незавершенные. Зачем он молодой, хорошо стартовавшей актрисе, сестры большой звезды Анны Ковальчук? Ради роли? А может быть, из-за беременности?

В общем, фанаты не оставляют Катерине и Гарику шансов на взаимную любовь. Что ж, чтобы узнать наверняка, осталось дождаться третьего развода. Или долгожданного семейного счастья. А пока 5-tv.ru расскажет, как Кристина Асмус отреагировала на новости о свадьбе бывшего.

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