Важная миссия: певица МакSим взяла под опеку беременную мать-одиночку

Артистка решила помочь кризисному центру для женщин.

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) посетила московский кризисный центр, где мамы и беременные женщины могут получить необходимую помочь. Однако она также взяла под опеку будущую маму, чтобы поддерживать ее. Об этом сообщает издание StarHit.ru.

По словам певицы, она не знала, что существуют такие приюты, но, когда ей стало известно, она решила приехать и посмотреть. Артистка была рада, что есть места, позволяющие женщинам получить помощь и поддержку не только от сотрудниц, но и от других родительниц.

Совместно со своей школой искусств МакSим привезла гуманитарную помощь и даже взяла одну девушку под опеку.

«Полина приехала в приют в тяжелом моральном состоянии, у нее бегали глаза, она не знала, что делать, мне показалось, что была на легкой панике, но когда я навестила ее через какое-то время, она настолько изменилась! Проснулся материнский инстинкт, она стала очень нежная, трогательная, спокойная, с уже небольшим животиком. Она все время улыбалась», — поделилась артистка.

Певица подарила будущей маме дневник беременности и пообещала навещать ее и дальше и помогать.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица МакSим почтила память своего близкого друга продюсера и музыканта Михаила Кормишина.