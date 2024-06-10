Важная миссия: певица МакSим взяла под опеку беременную мать-одиночку

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 38 0

Певица МакSим посетила кризисный центр для мам и беременных женщин

Важная миссия: певица МакSим взяла под опеку беременную мать-одиночку

Фото: Певцова Валентина / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артистка решила помочь кризисному центру для женщин.

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) посетила московский кризисный центр, где мамы и беременные женщины могут получить необходимую помочь. Однако она также взяла под опеку будущую маму, чтобы поддерживать ее. Об этом сообщает издание StarHit.ru.

По словам певицы, она не знала, что существуют такие приюты, но, когда ей стало известно, она решила приехать и посмотреть. Артистка была рада, что есть места, позволяющие женщинам получить помощь и поддержку не только от сотрудниц, но и от других родительниц.

Совместно со своей школой искусств МакSим привезла гуманитарную помощь и даже взяла одну девушку под опеку.

«Полина приехала в приют в тяжелом моральном состоянии, у нее бегали глаза, она не знала, что делать, мне показалось, что была на легкой панике, но когда я навестила ее через какое-то время, она настолько изменилась! Проснулся материнский инстинкт, она стала очень нежная, трогательная, спокойная, с уже небольшим животиком. Она все время улыбалась», — поделилась артистка.

Певица подарила будущей маме дневник беременности и пообещала навещать ее и дальше и помогать.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица МакSим почтила память своего близкого друга продюсера и музыканта Михаила Кормишина.

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
88.76
0.02 96.69
0.12
Рожок или лакомка: какое вы мороженое по знаку зодиака

Последние новости

9:46
«Раскрываются и нейтрализуются»: Развожаев о предотвращении диверсий в Севастополе
9:34
Полный провал: какие страны ЕС не поддержали предложения Макрона
9:19
В Казани временно ограничили работу аэропорта
9:18
Уже полностью отравлен: какой хлеб категорически нельзя покупать и есть
9:08
Рожок или лакомка: какое вы мороженое по знаку зодиака
9:06
В Крыму оценили ущерб от двух блокад в более 14 триллионов рублей

Сейчас читают

Полет творчества и вау-эффект: как проходит подготовка к «Алым парусам»
Телеведущая Елена Старостина рассказала, как Анастасия Заворотнюк теряла зрение
«Спасибо, что помогла»: Анна Заворотнюк столкнулась с мистикой после смерти мамы
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака