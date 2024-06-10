Чебурашка в форме и герой видеоигры: в Москве подвели итоги конкурса «Полицейский Дядя Степа»

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». В этом году в финал вышли 285 работ. Это картины, фигурки, изделия из мастики и даже песни.

Больше всего понравились жюри чебурашка в форме полицейского, елочные игрушки и персонажи из видеоигр в виде стражей порядка.

«Мой папа — художник. И мне очень отрадно, что на этот конкурс дети прислали свои работы в абсолютно разных техниках. Это и аппликации, и те куклы, которые связаны, и рисунки. Совершенно замечательные работы. Поэтому сейчас сходу мне трудно выделить одну», — говорит официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лучшими в самой младшей возрастной группе участников от шести до восьми лет признали яркие экспонаты ребят из Кировской области и Подмосковья. Среди юных мастеров от девяти до 11 лет жюри покорили представители Татарстана, Архангельской и Томской областей. Самых старших конкурсантов от 12 до 14 лет отметили из Кемеровской и Курской областей и республики Коми.

Интересных и необычных проектов оказалось настолько много, что было принято решение выделить дополнительную категорию «спецприз» — он достался мальчику из Херсонской области.

«Вообще очень много любви в этих работах. Заботы о родителях, гордости за родителей. Как стремятся быть похожими на них, похожими на полицейских и быть полицейскими», — говорит секретарь Общественного совета при МВД России Алексей Забелин.

Часть кукол с конкурса отправят в театр Образцова, где работы детей увидят уже тысячи зрителей.