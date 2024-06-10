Вспышка кишечной инфекции в Дагестане: к врачам обратились более 270 человек

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 54 0

Более 270 человек с признаками отравления обратились за помощью в Дагестане

Вспышка кишечной инфекции в Дагестане: к врачам обратились более 270 человек

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Специалисты выясняют, что привело к массовому отравлению местных жителей.

Более 270 жителей дагестанского города Буйнакск обратились к медикам с жалобами на признаки острой кишечной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию пресс-секретаря администрации города Арипа Аримова.

«В настоящее время госпитализировали свыше 30 человек, из них 21 несовершеннолетний», — заявил Аримов.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Сейчас в городе работают сотрудники регионального Роспотребнадзора. Выяснением источника заражения и установлением всех обстоятельств случившегося занимается бригада специалистов из Республиканского центра инфекционных болезней. Также ситуацию взял на контроль Минздрав Дагестана. Проверку начала прокуратура.

Пока власти города призвали граждан использовать только кипяченую воду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что больше 80 тысяч россиян заражены коронавирусом.

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