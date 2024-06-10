Над Брянской областью уничтожены три украинских беспилотника
Богомаз: три украинских дрона сбиты над Брянской областью
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно справились с задачей.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотника Вооруженных сил Украины в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Навлинским районом силами Министерства обороны РФ», — написал он.
В результате инцидента никто не пострадал, разрушений тоже нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что накануне над Белгородской областью уничтожили ракету «Нептун» и два беспилотника.
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