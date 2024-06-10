Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с февраля 2025 года

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Евгения Романова
Евгения Романова 49 0

Таких граждан сегодня насчитывается более 7,8 миллиона.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится в России с 1 февраля 2025 года. Соответствующее заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Глава кабмина уточнил, что решение о возобновлении действия меры принято по поручению президента России Владимира Путина. Глава государства в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. По его словам, речь идет об обеспечении социальной справедливости.

Мишустин подчеркнул важность создания условий для работающих пенсионеров, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов.

«Сегодня их свыше 7,8 миллиона человек, и такие люди обладают солидным опытом, навыками, востребованы на рынке», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что индексация пенсий в России затронет почти восемь миллионов работающих пенсионеров. Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что в Социальном фонде достаточно средств на эти цели.

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