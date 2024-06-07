Путин предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Российский лидер подчеркнул, что речь идет об обеспечении социальной справедливости.
Фото: www.globallookpress.com / Juergen Hasenkopf; 5-tv.ru
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В России пенсии работающих пенсионеров будут проиндексированы с 2025 года, ресурсы для этого есть. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.
Российский лидер подчеркнул, что речь идет об обеспечении социальной справедливости.
«Сегодня, на мой взгляд, совпало два фактора. И рабочих рук не хватает, и люди пенсионного возраста, и пенсионеры, выходящие на пенсию, это, как правило, особо квалифицированные специалисты. И они нужны экономике… Нужно поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой постоянно говорим. Один из приоритетов нашей социальной политики, я с вами согласен, должны принять это решение», — сказал глава государства.
Он поручил принять соответствующий законопроект в весеннею сессию Госдумы.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик. С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин призвал ускорить принятие законопроектов по партнерству в космосе.
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