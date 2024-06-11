Священное место: кому нельзя ходить в церковь

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 37 0

Непоседливым детям и шумным компаниям не место в церкви

Священное место: кому нельзя ходить в церковь

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Andreas Stroh

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Церковь считается местом индивидуального общения с богом, но и тут действует определенный этикет.

Церковь открыта для всех православных христиан, однако есть ограничения. Не каждый человек и не любое поведение в храме могут быть уместны. Священное место требует особого уважения и соблюдения этикета. О правилах, которые трудно найти в виде методички или списка, сообщается в материале ИА «Городские вести».

Храм считается местом для индивидуальной молитвы и личного откровенного общения с богом. Поэтому поход на службу «за компанию», от скуки или ради развлечения неприемлем. Решение появиться в церкви важно принимать осознанно, с целью выйти на новый духовный уровень, а не ради заполнения свободной минутки. От человека ждут приветливости, доброжелательности, терпимости и взаимного уважения.

Священнослужители призывают прихожан вести себя в церкви с достоинством и смирением. Отсюда рождается еще одно важное правило, связанное с необходимостью каждого сосредоточиться на молитве. Люди, отвлекающие других, нарушающие атмосферу, непременно привлекут внимание. Поэтому не стоит брать с собой детей, если они шумные и непоседливые, не могут вести себя тихо и спокойно.

Конечно, малыши — это счастье семьи и божье благословение. Однако церковный этикет требует определенного поведения, и если в силу возраста этого не добиться, лучше оставить ребятишек дома. Тем более от запаха ладана они могут почувствовать себя плохо.

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