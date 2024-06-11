И для похудения тоже: обнаружена неожиданная польза кокосового масла

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Ferra.ru: кокосовое масло помогает похудеть и обладает противовирусным действием

И для похудения тоже: обнаружена неожиданная польза кокосового масла

Фото: www.globallookpress.com

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Всего ложка этого продукта, добавленная в кофе, может оказать благоприятное влияние на ваш организм.

Кокосовое масло, согласно исследованиям, представляет собой настоящий кладезь полезных свойств. О пользе этого продукта для здоровья и применения в эстетических целях сообщается в материале Ferra.ru.

Оказывается, его можно использовать как средство для похудения — достаточно добавлять одну ложку в кофе по утрам, чтобы вес начал активнее снижаться. Кроме того, кокосовое масло помогает справиться с воспалительными процессами в организме.

По данным авторов статьи, выжимка из кокоса повышает питательные свойства кофе и увеличит запас энергии в десятки раз. Такой напиток также запустит и ускорит обмен веществ благодаря жирам в составе масла, а еще позволит сжечь больше калорий. Помимо того, богатый антиоксидантами продукт способствует быстрому выведению токсинов.

Регулярное употребление кокосового масла помогает снижать уровень холестерина. Волшебный кофе с ним рекомендован людям с проблемами концентрации, так как стимулирует работу головного мозга. Он также избавляет от стресса и является подспорьем в решении проблемы гормонального дисбаланса.

Исследования показали, что противовирусные свойства масла укрепляют иммунитет и снимают воспаление. Однако не стоит спешить и добавлять кокос в рацион в неограниченных количествах или «на глаз». Прежде чем корректировать диету и добавлять продукт в рацион, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

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