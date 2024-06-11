Житель Камчатки задержан за пособничество СБУ

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Мужчина планировал передать данные о российских воинских частях.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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На Камчатке задержали пособника украинских спецслужб. По данным ФСБ, местный житель по собственной инициативе связался с агентами СБУ и планировал отправить им сведения о расположении российских воинских частей.

Сейчас продолжается сбор улик и другие следственные действия. В том числе анализ переписки, найденной в телефоне подозреваемого.

Судя по ней, представители украинской разведки успели получить данные об одном из руководителей силовых структур. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы и крупный штраф — до миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Крыму были задержаны диверсанты, которые диверсанты хотели подорвать авто офицера Черноморского флота.

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