Защита от нелегалов: в России предлагают промаркировать спортивное питание

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В России предлагают промаркировать спортивное питание

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank May; 5-tv.ru

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Цель — отрегулировать ситуацию с импортом.

Спортивное питание в России могут промаркировать! Об этом Минпромторг попросил бизнес, пишут «Известия». Цель — отрегулировать ситуацию с серым импортом.

Как отмечает издание, спортивное питание — неотъемлемая часть здорового образа жизни многих людей. При этом пока оно не подлежит обязательной маркировке. Недобросовестные производители этим пользуются и продают некачественную продукцию, которая может нанести вред здоровью.

Предприниматели предлагают ввести обязательную идентификацию, минуя добровольный эксперимент. Дело в том, что в России его уже проводили для БАДов. А у этой продукции аналогичная упаковка и способ нанесения знаков. Поэтому производителям и импортерам спортпитания не понадобятся какие-то дополнительные ресурсы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России растет спрос на услуги нутрициологов.

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