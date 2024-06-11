В Карачаево-Черкесии задержали чиновников и силовиков за крупные хищения

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Силовики задержали в Карачаево-Черкесской Республике членов организованной группы, состоящей из высокопоставленных представителей власти и правоохранительных органов, за хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Установлено, что подозреваемые причастны к хищению целевых субсидий в рамках государственной программы „Развитие сельского хозяйства КЧР“. Общий ущерб от их противоправной деятельности составил около 60 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Следственное отделение УФСБ по КЧР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество». У задержанных изъяли вещественные доказательства. В настоящее время правоохранители проводят мероприятия, направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-замглавы МВД Красноярского края Михаил Привалихин осужден на 12 лет за взятку. Бывший полицейский получал деньги от главы ритуальной компании, а тот за это оказывал ему общее покровительство.