Экс-замглавы МВД Красноярского края Привалихин осужден на 12 лет за взятку

Центральный районный суд Красноярска признал бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Михаила Привалихина виновным по статье «Получение взятки». Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

«12 лет колонии строгого режима, штраф в 24 миллиона рублей, лишение права занимать должности в органах власти и правоохраны сроком на 10 лет», — приводится решение суда.

В нем также говорится о лишении Привалихина звания «подполковник полиции» и конфискации имущества.

Как напомнила прокуратура, Привалихина обвинили в незаконном получении денег и имуществе на общую сумму почти на девять миллионов рублей от руководителя компании по оказанию ритуальный услуг.

В частности, в марте–апреле 2019 года он получил два миллиона рублей, после чего потребовал систематической передачи от 100 до 500 тысяч рублей. Размер определялся в зависимости от потребностей Привалихина. За это он осуществлял покровительство предпринимателя и его ритуального бизнеса в Красноярском крае. Осужденный также делился информацией о запланированных в отношении бизнесмена оперативных и следственных мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве арестовал замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о взятке. Под стражей он пробудет почти два месяца — до 8 августа.