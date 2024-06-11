Экс-замглавы МВД Красноярского края Привалихин осужден на 12 лет за взятку

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Евгения Романова
Евгения Романова 11 0

Бывший полицейский получал деньги от главы ритуальной компании, а тот за это оказывал ему общее покровительство.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; Telegram / Официальный аккаунт прокуратуры Красноярского края / krpronws; 5-tv.ru 5-tv.ru

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Центральный районный суд Красноярска признал бывшего заместителя начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Михаила Привалихина виновным по статье «Получение взятки». Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

«12 лет колонии строгого режима, штраф в 24 миллиона рублей, лишение права занимать должности в органах власти и правоохраны сроком на 10 лет», — приводится решение суда.

В нем также говорится о лишении Привалихина звания «подполковник полиции» и конфискации имущества.

Как напомнила прокуратура, Привалихина обвинили в незаконном получении денег и имуществе на общую сумму почти на девять миллионов рублей от руководителя компании по оказанию ритуальный услуг.

В частности, в марте–апреле 2019 года он получил два миллиона рублей, после чего потребовал систематической передачи от 100 до 500 тысяч рублей. Размер определялся в зависимости от потребностей Привалихина. За это он осуществлял покровительство предпринимателя и его ритуального бизнеса в Красноярском крае. Осужденный также делился информацией о запланированных в отношении бизнесмена оперативных и следственных мероприятиях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве арестовал замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о взятке. Под стражей он пробудет почти два месяца — до 8 августа.

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