Никто не искал: в Ленобласти обнаружили мумифицированный труп пенсионерки

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 27 0

Оперативные службы вызвали соседи по дому.

Никто не искал: в Ленобласти обнаружили мумифицированный труп пенсионерки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Мумифицированный труп пожилой женщины обнаружили в квартире в городе Никольское Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, тело находилось там около полугода.

Оперативные службы вызвали соседи по дому, которые давно не видели пенсионерку. По предварительным данным, женщина умерла примерно шесть месяцев назад.

«Тело пролежало примерно от трех месяцев до полугода», — сообщил источник.

Внешних признаков насильственной смерти на теле видно не было. Известно, что пенсионерка проживала одна. На данный момент специалистам предстоит выяснить точную причину ее смерти.

Ранее 5-tv.ru писал, что мумию пенсионера обнаружили на улице Мусы Джалиля в Москве. Тело мужчины пролежало в запертой изнутри квартире более четырех месяцев. Предварительно, причиной смерти мужчины могла стать сердечная недостаточность.

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