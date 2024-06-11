Суд отказал детям Градского в аресте имущества вдовы покойного мэтра

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 57 0

Суд отказал Марии и Даниилу Градским в аресте имущества вдовы Марины Коташенко

Суд отказал детям Градского в аресте имущества вдовы покойного мэтра

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Народный артист России скончался в 2021 году — после этого началось ожесточенная дележка наследства.

Тверской районный суд Москвы отказал Марии и Даниилу Градским в аресте имущества вдовы Марины Коташенко. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказал адвокат Шота Горгадзе.

В суде сегодня рассматривали иск жены Марины Градской (Коташенко) к детям покойного мэтра Александра Градского. На заседании вдове отказали в привлечении к делу органов опеки.

Более того, Марина Градская решительно настояла на проведении закрытого судебного процесса, на котором СМИ присутствовать не смогут.

Адвокат подчеркнул, что Коташенко не дает согласия на установку памятника на кладбище.

«Могила находится в плачевном состоянии, почему она не дает согласия мне непонятно. Общественность тоже не понимает, поклонники удивляются состоянию могилы», — объяснил адвокат Шота Горгадзе.

Отмечается, что уже следующее заседание пройдет только через месяц — 7 августа.

Скончался Александр Борисович 28 ноября 2021-го на 73-м году жизни. Причиной смерти стал ишемический инсульт. Это стало настоящим шоком для поклонников.

После случившегося близкие Градского вступили в противостояние за его наследство. Фанаты предположили: слишком ожесточенная борьба и могла привести к тому, что сын Даниил, дочь Мария, бывшая супруга Ольга и вдова Марина совсем позабыли родном человеке.

Ранее 5-tv.ru показал, в каком состоянии находится могила покойного мэтра на Ваганьковском кладбище.

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