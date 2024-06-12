«Бывало, что выпивала и сильно»: Юлия Меньшова поделилась откровениями о прошлом

Звезда вспомнила и о своих прошлых романах, которых было немало.

Актриса Юлия Меньшова в молодости имела множество романов. Этой и другими подробностями веселой юности она поделилась на одном из шоу на YouTube.

Телеведущая рассказала, что не отказывала себе в веселье, но никогда не переходила грань, потому что чувствовала ответственность за ношение фамилии знаменитого отца.

«Бывало, что выпивала и сильно. Я знаю, что такое, когда подруга держит твои волосы. Но до беспамятства — нет, никогда! Если бы это когда-нибудь со мной случилось, то я бы испугалась», — поделилась Меньшова.

Юлия приоткрыла завесу и своих любовных тайн. По словам актрисы, у нее было много мужчин, но подробнее углубляться в эту тему она не посчитала нужным. Меньшова добавила лишь то, что она была свободной и прекрасной, потому ни в чем себе не отказывала. Говоря про партнеров, звезда уточнила лишь то, что они неизвестные люди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пелагея пришла в бешенство, когда ее представили фамилией экс-супруга.