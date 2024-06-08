«Я не Телегина»: Пелагея пришла в бешенство, когда ее представили фамилией экс-супруга
Пелагея пришла в бешенство, когда ее представили фамилией экс-супруга
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
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Певица оборвала все связи с бывшем мужем после того, как он отомстил ей за победу в суде через ребенка.
Певицу Пелагею представили фамилией ее бывшего супруга — хоккеиста Ивана Телегина. Конфуз произошел в ходе дискуссии на тему «Глобальный vs локальный: как продвигать креативный продукт, основанный на собственной идентичности» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Артистка впервые выступала на подобном мероприятии в роли спикера.
«Я не Полина и не Телегина! Я — Пелагея», — вышла из себя певица.
После этого она попросила организаторов заменить табличку на Пелагея Ханова — по ее девичьей фамилии.
Недовольство Пелагеи понять можно, ведь 1 июня певица рассказала в личном блоге, что Телегин наложил запрет на выезд ее семилетней дочки из России. В итоге первые в жизни летние каникулы девочки в Турции были испорчены. Узнала семья о запрете лишь на паспортном контроле.
После развода Пелагея и хоккеист остаются в очень напряженных отношениях. Только спустя четыре года после расставания артистка закончила юридические разбирательства с ним.
Ранее 5-tv.ru писал, сколько хоккеист Телегин задолжал Пелагее по алиментам.
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