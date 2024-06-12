«Я к этому не готова»: как ставшая звездой повариха Ольга Гурская справляется с популярностью

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 42 0

Блогер Ольга Гурская из Выборга призналась, что была не готова к популярности

Фото, видео: ВКонтакте / Ольга Гурская / id308641181; 5-tv.ru

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В один день Ольга проснулась знаменитой, и ее начали узнавать на улице. Как она относится к внезапно появившимся фанатам?

Социальные сети — удивительная вещь. Сегодня ты обычный повар, который идет на работу в субботу, а завтра ты начинаешь выкладывать видео и становишься кумиром миллионов. Так и случилось с Ольгой Гурской из Выборга. Она трудится в детском реабилитационном центре, готовит для деток и выкладывает ролики. Из-за одного из таких она и проснулась знаменитой в одно утро.

Ольга для личного блога снимает видео о своей обычной жизни. Дом, работа, друзья, хозяйство. Но наблюдают за ее публикациями уже больше 250 тысяч человек, а ее ролики собирают многомиллионные просмотры. В беседе с 5-tv.ru она призналась, что не была готова к такой популярности.

«Я была в „Ленте“ недавно, закупалась продуктами. Ко мне подошла девушка, со мной поговорила. Я застеснялась, конечно, выбирала в это время помидоры, стала сама, как помидор, тот самый, красный. Двое человек просто подошли, поздоровались, а один мальчик в упор смотрел, но не подошел. Но было видно, что он меня узнал. Я, конечно, к этому еще не готова», — поделилась блогер.

Тем не менее, своей аудитории Гурская очень благодарна. Она называет своих подписчиков "самыми адекватными" и не устает признаваться им в любви.

Наша собеседница также поделилась планами по развитию блога. 

 

«Я не собираюсь никуда сворачивать ни в какие блогерские тусовки, ни в какие, может быть, запуски, еще что-то блогерское. Нет, я буду идти по своей натоптанной дорожке, снимать людям рецепты, снимать свою простую жизнь», — заявила звезда.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказывал, как повариха Ольга Гурская из Выборга стала звездой соцсетей.

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