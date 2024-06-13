Бывает очень сложно: как правильно признать свою вину

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 12 0

Психолог Ким: начать признание своей вины нужно с принятия последствий решений

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Почему не стоит обвинять в своей оплошности других людей?

Признать свою вину порой бывает очень тяжело, тогда самый простой, но ложный выход из проблемы человек находит в обвинении других. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru психолог Вероника Ким рассказала о нескольких действенных способах для признания и принятия своей оплошности.

Первый шаг — самый сложный, но очень важный. Необходимо взять на себя ответственность. Психолог отметила, что об этом говорят все, везде и всюду, но тактично умалчивают, с чего именно стоит начать.

«Для начала стоит признаться себе в том, что да, я совершил тот или иной поступок. Признать и принять, что будут последствия», — объяснила психолог.

Второй совет специалиста заключен в «додумывании» — не стоит это делать ни за себя, ни за окружающих. Это также касается и прогнозирования возможного развития событий в дальнейшем.

Заключительный совет психолога связан с чувством вины.

«Совет номер три — необходимо принять решение прекратить страдать и испытывать чувство вины», — заявила Вероника Ким.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие правила помогут сохранить гармонию в семье — эксперт привел сразу несколько советов.

+20° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
89.02
0.03 95.74
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:02
Бывает очень сложно: как правильно признать свою вину
7:46
Вкус детства: бренд-шеф поделился необычными рецептами русских завтраков
7:30
Российский «Град» обрушился на технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:16
Необычный симптом: люди с деменцией произносят больше абстрактных существительных
6:58
Полицейские задержали стрелявшего недалеко от монастыря Оптина пустынь
6:40
На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетней Любы

Сейчас читают

«Банки пользуются ситуацией»: вырастет ли доллар после новых санкций США
Гаубица «Мста-СМ2» против вражеской РСЗО. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака