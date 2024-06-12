Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Украиной о деятельности информационно-культурных центров. Документ обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Москве 27 февраля 1998 года. Документ предусматривал создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве и Национального культурного центра Украины (НКЦУ) в Москве.

В сопроводительных материалах указывается, что в 2014 году условия работы РЦНК усложнились, поэтому он прекратил работу в 2021-м. Центр неоднократно подвергался нападению националистов.

При этом НКЦУ в Москве перестал работать в феврале 2022 года. Функционировать центр перестал после разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал не мешать возможному мирному процессу по Украине. По словам главы государства, чем скорее Запад перестанет поставлять Незалежной оружие, тем быстрее закончатся боевые действия.