«Документы сфальсифицированы»: жена умершего в клинике Хайдарова вскрыла правду

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 289 0

Зарина Гаврилова заявила, что клиника Тимура Хайдарова подделала документы

«Документы сфальсифицированы»: жена умершего в клинике Хайдарова вскрыла правду

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

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Расшифрованные следствием голосовые сообщения врачей клиники скандального пластического хирурга показали, что между ними был сговор по сокрытию улик.

Знаменитый хирург Тимур Хайдаров сфальсифицировал документы по операции и смерти продюсера Петра Гаврилова. Об этом заявила жена погибшего Зарина в своем блоге в Сети.

Зарина обнародовала расшифровку голосовых сообщений между Хайдаровым, его женой и хирургом клиники Елагиным. В них отчетливо ясно, что эти трое пытались скрыть наличие у умершего Гаврилова сепсиса и изменить диагноз пациента до проверки документов.

 
 
 
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Публикация от Zarina Abdullaeva (@zarina___abd)

Светлана Сильвуши, которая является супругой Хайдарова, обратилась к Зарине Гавриловой, с заявлением о том, что их семья не причастна к трагедии и они тоже хотят, чтобы виновные понесли наказание, давя на жалость своей беременностью.

Однако супруга умершего продюсера в это не поверила, так как факты в голосовых сообщениях говорят об обратном. Она ответила Сильвуши, что доказательства их причастности имеются и она хочет всего лишь справедливости.

«С первого дня трагедии, вы и ваш муж были на связи с оперирующим хирургом моего мужа, находясь в сговоре и фальсифицировали его медицинские документы. Фальсификация документов — это способ содействия? Мне не нужно считать или не считать, скрываете вы что-то или нет. Я вижу доказательства, которые были предоставлены в открытом судебном заседании», — ответила Зарина на послание Светланы Сильвуши.

Зарина посчитала справедливым показать подписчикам документы, подтверждающие ее правоту. Она заявила, что единственной ее целью является добиться наказания для всех виновных в смерти ее мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, могут ли навсегда закрыть клинику Тимура Хайдарова.

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