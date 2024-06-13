В Красноярске семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога в частной клинике

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 15 0

По факту гибели мальчика возбудили уголовное дело.

В Красноярске семилетний ребенок умер на приеме у стоматолога в частной клинике

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Семилетний мальчик умер во время приема у стоматолога в специализированной частной клинике Красноярска. В связи с этим возбудили уголовное дело, сообщили в Telegram-канале Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«По предварительной версии следствия, 12 июня семилетний мальчик вместе с матерью приехал в частный многопрофильный медицинский центр, оказывающий стоматологические услуги. Ребенку необходимо было осуществить лечение и чистку зубов, при этом медицинские процедуры должны были провести во сне. В ходе проведения стоматологического лечения состояние ребенка резко ухудшилось», — говорится в сообщении.

Врач-анестезиолог пытался реанимировать ребенка, но у него ничего не получилось. На место прибыла бригада скорой помощи, которая, к сожалению, тоже оказалась бессильна.

Уголовное дело возбудили по признакам причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Следователи изъяли все необходимые документы и лекарственные препараты, использованные при проведении процедуры. В управлении СК отметили, что сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена умершего в клинике Хайдарова вскрыла правду.

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