Центробанк РФ рассказал, как будет рассчитываться курс рубля после санкций США

Торги долларом и евро на Мосбирже прекратятся уже 13 июня.

Санкции, которые Соединенные Штаты ввели против Московской биржи, изменяют структуру торговли на внутреннем валютном рынке. Однако ограничения не оказывают влияния на объемы поступления валюты от экспорта и на спрос на нее. Об этом говорится в заявлении Центробанка России, с которым ознакомился 5-tv.ru.

Банк России и дальше будет устанавливать официальный курс по внебиржевому рынку. Он останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета.

Отмечается, что в большинстве стран международный валютный рынок и внутренние рынки являются внебиржевыми. Покупка и продажа валюты на бирже — не ключевое условие для конвертируемости рубля и свободного обращения иностранной валюты.

«Курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты от внешнеторговой деятельности, он не зависит от торговой площадки», — говорится в релизе.

Основная валюта для биржевой торговли — юань, а не доллар, подчеркнули в ЦБ. Курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар. Кроме того, Центробанк принял решение приостановить торги гонконгским долларом и изменить время начала сессии на Мосбирже.

«В четверг торговые сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке ПАО „Московская биржа“ с расчетами в валютах, отличных от доллара США, евро и гонконгского доллара, начнутся с 09:50 мск (по московскому времени. — Прим. ред.)», — сообщается в Telegram-канале Банка России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мосбиржа с 13 июня прекращает проводить торги американским долларом и евро из-за новых антироссийских санкций со стороны США.

Новый пакет рестрикций Вашингтон ввел в День России против разных сегментов российского бизнеса. Среди подпавших под них: Московская биржа, Национальный клиринговый центр, Страховое общество СОГАЗ, банк для бизнеса «Точка», Российская национальная перестраховочная компания и многие другие.