Лауреат Грэмми и автор песен Элвиса Пресли: умер Марк Джеймс

Звезде было 83 года.

Американский автор множества музыкальных хитов Марк Джеймс скончался в своем родном доме в городе Нэшвилл в штате Теннесси. Об этом сообщает издание The Independent.

Один из авторов текста популярной песни Always on My Mind 1971 года, которую исполнил Элвис Пресли, скончался в возрасте 83 лет 8 июня, но прессе стало об этом известно только сейчас. Причина смерти звезды не сообщается.

Семья знаменитости рассказала, что Марк Джеймс был замечательным автором текстов, у которого был самый заразительный смех и никогда не гаснувший огонь в глазах. Они также указали, что его жизнелюбие продолжит жить в сердцах многих людей, которые любили его именно за тексты и мелодии. Для людей это были «саундтреком для влюбленных» — для множества поколений.

Марк Джеймс больше всего известен из-за песни Always on My Mind, благодаря которой он выиграл две премии «Грэмми» в номинациях кантри-песня года и песня года в 1983 году. Более того, написанная в 1969 году Джеймсом композиция Suspicious Minds в итоге стало хитом номер один в США — причем обе из них исполнил сам Элвис Пресли.

Более того, заслуги Марк Джеймса на творческом поприще были увековечены в 2015 году — его внесли в Зал славы авторов песен в Нэшвилле, где в итоге он и скончался.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер британский поп-певец Джимми Джеймс — он прожил лишь на один год больше Марка Джеймса.