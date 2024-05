Звезда группы Vagabonds 1960-х: умер британский поп-певец Джимми Джеймс

Фронтмен держался до самого конца, даже когда болезнь уже брала над ним верх.

Ушел из жизни ямайско-британский певец Джимми Джеймс, известный по роли фронтмена группы Vagabond. Отмечается, что музыкант умер в больнице, о чем семья звезды сообщила изданию Jamaica Observer.

Артист скончался в больнице в Лондоне — ему было 84 года. Фронтмен группы Jimmy James and the Vagabonds покинул мир из-за проблем с сердцем, которые сильно обострились в последние несколько лет, у него также была болезнь Паркинсона.

Будущая звезда переехала из Ямайки в Великобританию в 1964-м, а уже через два года он записал первый альбом. Джимми Джеймс известен по своим шлягерам, например, Come to Me Softly.

Даже в возрасте 80 лет он продолжал выступать на концертах, но после 2021 года прекратил из-за проблем с сердцем и болезнью Паркинсона.

