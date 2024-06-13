«Возвращался, когда уже спала»: жена Влада Соколовского рассказала о ревности
Супруга певца Соколовского не ревнует мужа и относится к его работе с пониманием
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
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Певец женился на модели Ангелине Сурковой в этом году, пара воспитывает сына Дэвида. Как молодая мать справляется с занятостью звездного супруга?
Супруга певца Влада Соколовского Ангелина совсем не ревнует популярного мужа, ведь она уверена, что в семейной жизни с некоторыми «моментами» стоит смириться. Своим мнением модель поделилась с «Hello!».
Соколовская отмечает, что существуют нюансы, которым точно нельзя препятствовать, их просто необходимо понять. Так, например, когда артист снимался в сериале «Постучись в мою дверь», пара почти не проводила время вместе. И это в период, когда у них только появился сын Дэвид. Однако к занятости второй половинки Ангелина относилась с пониманием.
«Он возвращался домой, когда я уже спала. А уходил, когда мы с малышом еще не проснулись. Но это просто издержки профессии. После таких загруженных периодов мы стараемся больше времени проводить вместе — ходим на свидания, гуляем, готовим вместе, смотрим кино. Иногда выбираемся на светские мероприятия», — призналась Ангелина.
По ее словам, Соколовского часто приглашают на различные торжественные вечера, которые супруги стараются посещать вместе. Если же молодая мама не может выбраться в свет, певец идет на мероприятие один. И жена совсем не боится отпускать мужа.
«Я не ревную — эта тема уже давно проработана», — сказала модель.
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