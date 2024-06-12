Любовница захотела замуж? Почему на самом деле разводятся Нюша и Игорь Сивов

Певица заявила, что она стала инициатором расставания. Зачем она лжет?

Певица Нюша разводится с предпринимателем Игорем Сивовым после семи лет совместной жизни и рождения двоих детей. Около месяца назад стало известно о расставании, 24 мая она подала в суд исковое заявление о расторжении брака — в тот же день, что и ее коллега Алсу.

А еще дала большое интервью, в котором честно рассказала обо всех подводных камнях своего брака. В том числе и о причине разрыва. Об этом говорится в материале 7Дней.ru.

Нюша утверждает, что семейное счастье разрушили измены Сивова. Оказывается, полтора года назад супруги договорились о так называемом открытом браке, но радость свободы продлилась недолго. Однажды певица осознала, что отношения с мужем зашли в тупик, поэтому она и приняла решение уйти, а после выступила инициатором развода.

Несмотря на заявления артистки, слухи говорят о куда более неприглядной картине. В прессу просочилась информация, что именно Сивов поставил точку по самой банальной из возможных причине. Предприниматель просто завел серьезный роман, и его избранница захотела свадьбы. А свадьба без официального развода ну никак не получается.

«Сивов просто пришел и сообщил жене, что „его девушку не устраивают их свободные отношения“, и она хочет выйти за него замуж. Поэтому паре и нужно оформить развод», — заявил источник.

Он также отметил, что Нюше неудобно раскрывать всю правду о браке с Игорем Сивовым. Хотя бы потому, что бизнесмен всегда только прикидывался успешным и состоятельным человеком, а семья всегда жила за счет певицы.

А дав мужу возможность встречаться с другими женщинами, артистка просто пыталась его удержать. И надеялась, что он исправится. Теперь паре предстоит суд, но за имущество бороться не придется — они заключили контракт, четко регулирующий этот вопрос.

Ранее, писал 5-tv.ru, телеведущая Ксения Бородина объяснила, как Сивову удалось уговорить Нюшу на открытый брак.