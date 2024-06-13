Это госизмена: экс-министра обороны Словакии будут судить за военную помощь Украине

Бывший глава ведомства передал Киеву истребители МиГ-29 в прошлом году.

В Словакии не хотят конфликта с Россией и не поддерживают поставки оружия Украине. Бывший министр обороны страны Ярослав Надь станет фигурантом уголовного дела за передачу Киеву истребителей МиГ-29 в прошлом году.

В Минобороны Словакии подчеркнули, что расценивают это не иначе как госизмену. По словам нынешнего главы оборонного ведомства республики, его предшественник буквально подарил Украине имеющиеся у них истребители, оставив Словакию без защиты.

Братислава не получила ни копейки от заключенной с киевским режимом сделки на более чем 500 миллионов евро. В Минобороны также заявили, что решение о поставке истребителей было принято при уходившем в отставку правительстве, что уже само по себе противоречит конституции Словакии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое произошло 15 мая.