Это госизмена: экс-министра обороны Словакии будут судить за военную помощь Украине
Экс-министра обороны Словакии будут судить за военную помощь Украине
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Бывший глава ведомства передал Киеву истребители МиГ-29 в прошлом году.
В Словакии не хотят конфликта с Россией и не поддерживают поставки оружия Украине. Бывший министр обороны страны Ярослав Надь станет фигурантом уголовного дела за передачу Киеву истребителей МиГ-29 в прошлом году.
В Минобороны Словакии подчеркнули, что расценивают это не иначе как госизмену. По словам нынешнего главы оборонного ведомства республики, его предшественник буквально подарил Украине имеющиеся у них истребители, оставив Словакию без защиты.
Братислава не получила ни копейки от заключенной с киевским режимом сделки на более чем 500 миллионов евро. В Минобороны также заявили, что решение о поставке истребителей было принято при уходившем в отставку правительстве, что уже само по себе противоречит конституции Словакии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое произошло 15 мая.
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