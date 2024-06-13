Чем нас кормят: Роскачество проверило куриное мясо 19 торговых марок

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Роскачество обнаружило превышение числа микроорганизмов в курице пяти марок

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Специалисты выявили ряд нарушений.

Каждая четвертая упаковка курицы — небезопасна. К такому выводу пришли эксперты Роскачества.

Превышение числа микроорганизмов нашли в продукции пяти торговых марок. А всего проверили 19. Впрочем, такая проблема могла возникнуть из-за неправильной перевозки и хранения в магазинах.

А главный недочет почти у всех производителей — это недовес и небрежная обработка. Например, некоторые птицы не до конца ощипаны. При этом специалисты считают, что в целом качество мяса повысилось — опасные микробы и антибиотики ушли в прошлое. Тушки не накачивают водой. Также в проверенных образцах не обнаружили хлор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какое мороженое категорически нельзя покупать. Оказывается, многие производители, желая снизить себестоимость товара и дать ему привлекательный внешний вид, закупают сырье низкого качества.

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