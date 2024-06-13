Британия вслед за США ввела санкции против Мосбиржи

Великобритания включила в санкционный список Московскую биржу и председателя ее правления Юрия Денисова. Об этом сообщает пресс-служба Управления по осуществлению финансовых санкций (Office of Financial Sancions Implementation (OFSI)).

Вместе с тем под санкции Лондона подпали «СПБ биржа», Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД), а также ряд других компаний.

Как уже сообщалось, Мосбиржа с 13 июня прекращает проводить торги американским долларом и евро из-за новых антироссийских санкций со стороны США.

Новый пакет рестрикций Вашингтон ввел в День России против разных сегментов российского бизнеса. Среди подпавших под них: Московская биржа, Национальный клиринговый центр, Страховое общество СОГАЗ, банк для бизнеса «Точка», Российская национальная перестраховочная компания и многие другие.