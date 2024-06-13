Собирал данные об «Уралвагонзаводе»: Генпрокуратура утвердила обвинение Гершковичу

Материалы направлены в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении американского журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в Telegram-канале.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ („Шпионаж“)», — говорится в сообщении.

Установлено и документально подтверждено то, что Гершкович по заданию Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретные данные о деятельности оборонного предприятия «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. В процессе своего шпионажа журналист соблюдал тщательные меры конспирации.

Отмечается, что Следственное управление ФСБ России провело предварительное следствие по данному уголовному делу. Оно направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело Эвана Гершковича

О задержании Гершковича в Екатеринбурге стало известно 30 марта 2023 года. Сотрудника WSJ поймали с поличным во время сбора сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича по подозрению в шпионаже, а 7 апреля репортеру предъявили официальное обвинение. Предполагается, что журналист действовал по указу Вашингтона. Если его вина будет доказана, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Президент РФ Владимир Путин в феврале в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном не исключил возможность освобождения Гершковича. Российский лидер подчеркнул, что действия гражданина США причисляются к шпионажу, и это не вызывает сомнений, так как он был взят с поличным. Однако Путин и сам хотел бы, чтобы Гершкович поехал домой, поэтому, по его словам, Россия спокойно и поступательно ведет диалог с американской стороной.

Московский городской суд 26 марта 2024 года продлил еще на три месяца арест Гершковича. Таким образом, он останется под стражей до 30 июня 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп пообещал добиться освобождения Гершковича в случае победы на выборах.