Таиланд заявил России о намерении стать членом БРИКС

Глава МИД Таиланда вручил Лаврову письмо о намерении вступить в БРИКС
Фото: © РИА Новости
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Каждая страна-член объединения приветствовала решение Бангкока.
Глава МИД Таиланда Марит Сангиампхонг вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо о намерении королевства вступить в БРИКС. Каждая страна-член объединения приветствовала решение Бангкока. Об этом сообщила пресс-служба МИД Таиланда по итогам участия Сангиампхонга в конференции «Диалог БРИКС с развивающимися странами» в Нижнем Новгороде.
«Каждая страна — член БРИКС приветствовала решение Таиланда и полагала, что Таиланд может внести свой вклад в успех БРИКС. Министр также вручил письмо, в котором выражается намерение Таиланда стать полноправным членом БРИКС, министру иностранных дел России Сергею Лаврову», — говорится в сообщении.
В конференции, которая состоялась 11 июня, приняли участие 22 министра. В ходе встречи обсуждалось, как БРИКС может повысить роль развивающихся стран, особенно в укреплении многосторонности, делая более справедливую международную экономическую систему.
Таиланд заявил, что может повысить инклюзивность и взаимосвязь объединения, а также сделать его более эффективным в продвижении интересов развивающихся стран.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Боливии Луис Арсе заявил о стремлении страны в БРИКС. Он назвал возможность присоединения к организации прекрасной перспективой. Арсе также подчеркнул, что Боливия намерена завоевать экономическую независимость и политический суверенитет.
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