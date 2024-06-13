Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 44 0

Ученые смогут с помощью него воссоздать состояние вещества, в котором пребывала Вселенная после Большого Взрыва.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA (Nuclotron based Ion Collider facility) в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в подмосковной Дубне.

Комплекс позволит ученым воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого Взрыва, — кварк-глюонную материю.

Путин отметил, что проект создания коллайдера NICA развивается успешно. Над ним работают ученые из 30 стран мира, а также Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN).

«В 2011 году мы приняли решение, чтобы создать этот проект. В целом, он развивается успешно, в том числе благодаря взаимодействию коллег-ученых практически со всего мира», — сказал Путин на встрече с получателями мегагрантов и ведущими учеными.

При этом, по словам президента, в работе над проектом произошли некоторые сбои. Путин выразил уверенность, что рано или поздно сложности политического характера будут преодолеваться, и наука не будет стоять на месте.

«Несмотря на то, что проект немножко сдвигается вправо, но, как сейчас мне рассказали, все принципиальные вопросы решаются. У наших партнеров тоже, скажу, к сожалению, сдвижки идут даже больше, чем у нас», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наука в России развивается семимильными шагами.

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