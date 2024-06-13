«Никаких нареканий»: теннисисты из РФ допущены до Олимпиады в полном составе

Российские спортсмены выступят на соревнованиях в Париже.

Российских теннисистов Международная федерация тенниса (ITF) допустила к участию к Олимпиаде в Париже. Об это заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В беседе с агентством РИА Новости он сообщил, что ранее в ITF были отправлены на согласование фамилии входивших в первую сотню игроков. Теперь планируется до 19 июня сформировать окончательную заявку, объяснил он.

«Мы получили ответ, что они не вызвали никаких нареканий», — сказал Тарпищев.

Согласовывать с МОК потом предстоит уже самой Международной федерации тенниса, отметил Тарпищев.

Ранее 5-tv.ru писал, что теннисистов из России и Белоруссии допустили до Олимпиады в нейтральном статусе. представители Минска и Москвы будут допущены к соревнованиям, если будут соответствовать критериям отбора и правилам ITF, а также принципам нейтральных атлетов, сформулированными МОК.