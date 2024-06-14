Дорога в НАТО открыта? США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 20 0

Reuters: США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности

Дорога в НАТО открыта? США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности

Фото: Alex Brandon / ТАСС

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Штаты стали 16 страной, подписавшей такого рода документ с Незалежной.

Соглашение о гарантиях безопасности подписали США и Украина. Ожидается, что это станет «мостом» к присоединению Незалежной к НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ.

Президент США Джо Байден и президент* Украины Владимир Зеленский подписали соглашение по итогам встречи в Италии.

Известно, что документ не обременяет Вашингтон в финансовом плане или не включает обязательств по использованию сил для защиты Украины. Тем не менее в документе есть положение, согласно которому администрация действующего лидера США собирается работать с Конгрессом над вопросами о «долгосрочном финансировании Украины» и обеспечении ее безопасности.

Так, США стала 16 страной, которая заключила с Незалежной соглашение подобного рода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Берлине прошла конференция по восстановлению Украины.

*Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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